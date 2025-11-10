Nintendo startet offizielle Website, um die Kompatibilität zwischen Switch- und Switch 2-Spielen zu testen

HQ

Heute bringen wir Ihnen eine dieser Anwendungen, die die Lebensqualität von Familien verbessern. Nintendo hat eine neue Website gestartet, auf der Sie überprüfen können, ob Nintendo Switch-Spiele auf Nintendo Switch 2 funktionieren und umgekehrt. Die Idee, die vielen von uns ziemlich überflüssig erscheinen mag (komm schon, praktisch 100% der Switch-Spiele arbeiten an ihrem Nachfolger), wird zweifellos viele Eltern, Großeltern und erwachsene Familienmitglieder unterstützen, die sich nicht sehr für Videospiele interessieren und Hilfe beim Schenken zu Weihnachten suchen.



So funktioniert die Website: Wenn Sie eine Suche durchführen und das Spiel angezeigt wird, wird auf der Registerkarte der Kompatibilitätsgrad dieser Software mit beiden Konsolen angezeigt, da es sich um Switch 1-Spiele handelt, die auf Switch 2 gleich (oder besser) funktionieren. Wenn Sie jedoch eine Suche nach exklusiven Nintendo Switch 2-Titeln durchführen, wie z. B. Donkey Kong Bananza, erscheint der Titel nicht in der Liste, und dies ist bereits ein Hinweis darauf, dass das Spiel, das sich Ihr Neffe zu Weihnachten wünscht, nicht... Es sei denn, es wird von einer neuen Konsole begleitet.

Jetzt wissen Sie es also, teilen Sie diesen Link mit Ihren Verwandten und mit denen, von denen Sie glauben, dass sie ihn gebrauchen könnten. Werden Sie es verwenden?