Nintendo startet Nintendo Switch Online: Playtest-Programm, um ein neues Feature auszuprobieren, beginnt am 10. Oktober

HQ

Was kocht Nintendo? Nach der kürzlichen Ankündigung der Nintendo Clock Alarmo fragen sich viele Fans, wann wir von der Nintendo Switch 2 hören werden. Nintendo muss jedoch zuerst andere Dinge tun, wie zum Beispiel das Ausprobieren einer neuen Online-Funktion. Und es scheint groß zu sein...

Nintendo hat gerade ein Nintendo Switch Online: Playtest-Programm angekündigt, etwas, das Nintendo in dieser Größenordnung noch nie zuvor gemacht hat. Das Unternehmen plant die Einführung einer neuen Funktion für den Nintendo Switch Online-Service und möchte sie zunächst mit Kunden testen, die sich bereitwillig am Donnerstag, den 10. Oktober (also heute) bewerben müssen.

Sind Sie an einer Teilnahme interessiert? Zunächst müssen Sie wissen, dass diese Funktion nur in wenigen Ländern verfügbar ist: Japan, die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien.

Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und am Mittwoch, den 09.10.2024 um 22:00 Uhr (UTC) über ein aktives Nintendo Switch Online + Erweiterungspack verfügen.

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, können Sie sich über diese Website bewerben. Sie müssen am 10. Oktober 2024 um 15:00 Uhr (UTC) bereit sein. Während die Bewerbungsfrist bis Dienstag, den 15. Oktober, dauert, werden die Teilnehmer nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" ausgewählt, außer in Japan, wo es eine Tombola gibt.

Die Spielzeit findet vom 24. Oktober bis zum 6. November statt. Was könnte es sein? Cloud-Gaming auf der Switch? Es ist schwer zu glauben, dass dies nicht irgendwie mit der neuen Nintendo-Konsole zusammenhängt, die nächstes Jahr auf den Markt kommt. Vielleicht eine Art Cross-Plattform?