Nintendo startet fünf Tage voller Indie-Ankündigungen

HQ

Nintendo Switch hat sich als äußerst beliebte Konsole für Indie-Entwickler erwiesen, und in einer neuen festlichen Serie beleuchtet Nintendo ausgewählte Indie-Juwelen.

Die YouTube-Serie "Inside the House of Indies: Holiday Event" wird in den nächsten fünf Tagen laufen und enthält Updates und Ankündigungen von mehreren Indie-Partnern von Nintendo. Das erste Video wurde heute veröffentlicht und seine offizielle Beschreibung lautet:

Willkommen im Inside the House of Indies: Holiday Event - Tag 1! Besuchen Sie uns vom 19. bis 23. Dezember, da wir jeden Tag Updates, Ankündigungen und mehr von unseren Indie-Partnern teilen. Schaut euch unten die ersten Indie-Spiele an und kommt morgen um 9:00 Uhr PT / 12:00 Uhr ET [17:00 GMT / 18:00 Uhr MESZ] für ein neues Video wieder!

Neben der Ankündigung von Schattentropfen von Floppy Knights und Mortal Shell: Complete Edition (beide ab heute auf Switch erhältlich), enthielt das Segment auch Trailer für Roman Sands RE:Build (Veröffentlichung im Sommer 2023) und Pupperazzi (Veröffentlichung Anfang 2023).

Mit vier weiteren Tagen voller Ankündigungen, die noch ausstehen, sind wir gespannt, was genau Nintendo für uns auf Lager hat.