Pünktlich zum Ostern überrascht uns Nintendo mit einem ziemlich guten Sale namens Save & Play, bei dem man Spiele mit bis zu 70% Rabatt finden kann. Wir haben das Sortiment durchforstet und einige schöne Favoriten gefunden, die wir empfehlen können. Hier sind fünf wirklich gute Optionen für Schnäppchen in verschiedenen Genres:



Animal Crossing: New Horizons (Preis reduziert von £49,99 / €59,99 auf £33,29 / €39,99)



Hogwarts Legacy (Preis reduziert von £49,99 / €59,99 auf £12,49 / €14,99)



Alex Kidd in Miracle World DX (Preis reduziert von £14,99 / €2,99 auf £33,29 / €3,99)



Unicorn Overlord (Preis reduziert von 54,99 £ / 59,98 € auf 27,49 £ / 29,99 €)



The Elder Scrolls V: Skyrim (Preis reduziert von £49,99 / €59,99 auf £16,49 / €17,79)



Wie immer, wenn du ein tolles Angebot findest, kannst du anderen Gamereactor-Lesern helfen, sie aufzuheben, indem du in den Kommentarbereich unten schreibst.