Nintendo soll sich nun ebenfalls von den Berichten gegen Activision Blizzard distanziert haben

HQ

Microsoft und Sony haben bereits klargestellt, wie schockiert sie von den Berichten gegen den Activision-Blizzard-Geschäftsführer Bobby Kotick sind, dem vorgeworfen wird, dass er eine toxische Arbeitskultur aufrecht- und instandgehalten habe, die eigene Angestellte nicht vor Diskriminierung, Mobbing und sexuellen Übergriffen schützt. Nun soll sich auch Nintendo zur Angelegenheit geäußert haben.

Imran Khan von Fanbyte behauptet, eine interne Mitteilung in die Hände bekommen zu haben, die Nintendo an ihre Mitarbeiter verschickt haben soll. Darin schreibt Doug Bowser, der Leiter der US-Abteilung des Unternehmens, dass er die Activision-Blizzard-Situation genauestens verfolgt und diese Enthüllungen empörend und beunruhigend empfindet. Außerdem soll er geschrieben haben, dass Vertreter von Nintendo mit Activision Blizzard in Kontakt stehen, um unterschiedliche Maßnahmen zu ergreifen. Was genau damit gemeint ist, geht aus Khans Artikel nicht hervor.