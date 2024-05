Nintendo soll mit Sega über "New Switch" und "Switch 2" sprechen

HQ

Nintendo beschloss schließlich, die Ankündigung zu machen. Neulich verpflichtete sich das Unternehmen anlässlich seines Jahresberichts, den Nachfolger seiner Switch Hybridkonsole vor April 2025 anzukündigen. Natürlich ist diese Ankündigung jenseits dieses Zeitfensters völlig leer. Abgesehen von den Gerüchten ist auf offizieller Ebene nichts über die neue Maschine bekannt, nicht einmal, wie sie heißen wird.

Wie wird die neue Switch heißen?

In diesem Sinne wurde gesagt, dass die neue Hardware den Codenamen MUJI hat und dass sie, da es sich um eine kontinuierliche Maschine handelt, die Marke Switch in ihrem endgültigen Namen beibehalten wird. Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa definiert es eher als "neues Switch-Modell" und bekräftigt diese Theorie.

Während die Fans als nostalgische Anspielung auf das 16-Bit-SNES gefordert haben, dass die Konsole Super Nintendo Switch genannt wird, besteht immer die Gefahr, dass sie nur wie eine "Pro"-Revision aussieht und nicht als neue Generation angesehen wird. Jetzt behauptet der aktive und zuverlässige Leaker von Sega und Atlus Matters, der unter dem Namen Midori on X bekannt ist, dass Nintendo selbst den Nachfolger in Gesprächen mit beiden japanischen Unternehmen als "New Switch" und "Switch 2" bezeichnet hat. Letzteres war natürlich weithin gehört worden. Ersteres, das zuvor von Nintendo mit 3DS oder Super Mario Bros. verwendet wurde, nicht so sehr.

Er gibt auch zu, dass er nicht glaubt, dass diese Namen in Zukunft in offizieller Funktion beibehalten werden, sondern dass sie einfach als beiläufige Referenzen unter Leuten in der Branche verwendet wurden, wie es in den Medien und in den Gemeinden der Fall war.

Was glauben Sie, wie Nintendo Switch 2 heißen wird und wann werden wir es im laufenden Geschäftsjahr sehen?