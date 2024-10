Nintendo setzt den Verkauf der Wecker-Uhr in Japan aufgrund der hohen Nachfrage aus

HQ

Die Ankündigung von Nintendo Sound Clock: Alarmo, dem Wecker für 89,99 £ / 99,99 € mit Klängen und Musik aus beliebten Nintendo Switch-Spielen, war für viele Fans ein Schock, aber trotz einiger Kritik (die sich hauptsächlich auf das konzentrierte, was es nicht war, und nicht auf das, was es tatsächlich ist), scheint die Nachfrage hoch zu sein, zumindest in Japan.

Nintendo erhielt eine große Anzahl von Bestellungen für den Nintendo Sound Clock Alarmo, daher setzen sie derzeit den Verkauf des Produkts im My Nintendo Store aus und ändern die Verkaufsmethode in einen Lotterieverkauf, teilte das Unternehmen auf Twitter mit. Dies gilt zumindest vorerst nur in Japan.

Dies passiert nur einige Stunden nach der Produkteinführung, die bereits ein eingeschränkter Verkauf war, da das Produkt schon vor dieser Änderung nur für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar war. Nur zahlende Mitglieder durften es erwerben.

Jetzt müssen sich die Nintendo Switch Online-Benutzer für eine Lotterie bewerben. Nintendo verspricht jedoch, weiterhin Einheiten zu produzieren, "um sie an so viele Kunden wie möglich zu liefern".

Das Lotteriesystem ist in Japan nicht ungewöhnlich. Sony hat auch eine Tombola verwendet, um die PS5 30th Anniversary Edition zu verkaufen, und Nintendo wird sie nutzen, um Testspieler für sein neues und mysteriöses Switch Online-Feature auszuwählen, während es in Europa und Nordamerika nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt" funktioniert.

Die Nachfrage nach Nintendo-Produkten ist verrückt, selbst wenn es sich um etwas so Bizarres wie einen Wecker handelt, der unsere Bewegungen liest, oder ein riesiges Wii-Fernbedienungskissen Erst vor wenigen Tagen musste Nintendo auch den Verkauf von Merchandise-Artikeln aus dem Nintendo Museum Store einschränken.