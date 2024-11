Nintendo schnallt in seinem Quartalsbericht von Juli bis September den Gürtel enger

HQ

Wie wir seit Wochen wissen, hat Nintendo heute (5. November) seinen Ergebnisbericht für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht, das am 31. März 2025 endet. Dieser neue Bericht enthält Updates zum Stand der Finanzen des in Kyoto ansässigen Unternehmens zwischen dem 1. Juli und dem 30. September und entspricht mehr oder weniger den Erwartungen des Unternehmens im sogenannten "Bannerjahr" der aktuellen Nintendo Switch. Sollten sich Nintendo-Aktionäre Sorgen machen? Nein. Zumindest im Moment nicht, aber ganz glücklich sind sie auch nicht.

Nintendo hat seine Erwartungen für die Gesamtverkäufe von Konsolen und Spielen nach unten korrigiert. Es scheint sein Ziel aufzugeben, die PlayStation 2 als meistverkaufte Konsole der Geschichte zu übertreffen, von 13,5 Millionen verkauften Konsolen auf 12,5 Millionen. In Spielen gibt es auch eine ähnliche Mäßigung, mit einem geschätzten 5 Millionen weniger Softwareeinheiten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden 31 % weniger Konsolen verkauft (4,72 Millionen) und 27,6 Spiele weniger (70,28 Millionen Gesamteinheiten). Der Betriebsgewinn für das erste Halbjahr des GJ2025 liegt 56 % unter dem gleichen Zeitraum des GJ2024.

Wie kann es also sein, dass es keine Ausschreitungen von Nintendo-Investoren auf den Straßen gibt? Nun, vor allem, weil das Unternehmen seit Jahren eine Politik verfolgt, die darauf abzielt, solche Eventualitäten zu antizipieren. Unter anderem werden sie die gleiche Dividende (129 Yen pro Aktie) sowie die Prognose für den ordentlichen Gewinn und den Nettogewinn bis März 2025 beibehalten.

Es gibt einen wichtigen Punkt, der in dem Bericht nicht erwähnt wird, und das betrifft den Nachfolger von Nintendo. Interessanterweise haben die Medien gestern unsere Rezensionen zu Mario & Luigi: Brothership zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt und Datum veröffentlicht, so dass wir uns fragen, ob die Kommunikationsmaschine des Unternehmens "Raum" für eine große Ankündigung lässt. Wird heute der Tag sein, an dem Nintendo Switch 2 angekündigt wird?