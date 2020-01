Nintendo schließt Möglichkeit von Multiplattform-Spielen in Zukunft nicht aus

Nintendos exklusive Spiele finden wir nur sehr selten auf Geräten und Konsolen anderer Hersteller, doch das Thema der Plattformexklusivität ist in den letzten Jahren immer stärker infrage gestellt worden. Diese strenge Haltung könnte sich in Zukunft auch für die Japaner weiter öffnen, erklärte Nintendos Firmenpräsident Shuntaro Furukawa in einem Interview mit Nikkei. Nintendo Everything hat übersetzt, was der Geschäftsführer gesagt hat:

"Es könnte sein, dass Cloud-Spiele in zehn Jahren das Interesse der Öffentlichkeit wecken, aber im Moment denke ich, dass dedizierte Hardware nicht so einfach verschwinden wird. Es ist ein langer Weg, ehe wir dieses Ergebnis davon sehen. [Doch sollte es sobald sein] wäre es sinnlos, sich ausschließlich auf Spielmethoden zu konzentrieren, die lediglich mit dedizierter Hardware erreicht werden können. Denn [sobald] eure Zielgruppe [denkt], dass sie auf anderen Konsolen oder Smartphones spielen kann, [ist euer Geschäft vorbei]."