Nintendo schließt weitere Preiserhöhungen für die Switch 2 in Zukunft nicht aus

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Während Microsoft und Sony scheinbar miteinander konkurrieren, wer die meisten für die PlayStation 5 und Xbox Series S/X verlangen darf, hat Nintendo bisher den Preis der Switch 2 unverändert gelassen. Und technisch gesehen haben sie es noch nicht angerührt, aber dennoch kündigten sie letzte Woche an, dass es im September Preiserhöhungen für die Switch 2 geben wird.

Das ist bedauerlich, aber es könnte tatsächlich noch schlimmer werden. Obwohl der Preis noch nicht einmal gestiegen ist, sagte Nintendo-CEO Shuntaro Furukawa während einer Fragerunde mit den Investoren des Unternehmens, dass er nicht versprechen könne, dass die Preiserhöhungen vorbei sind:

"Es gibt weiterhin Unsicherheiten bei den Komponentenpreisen, und wir könnten nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten Jahr davon betroffen sein. Wir wollen flexibel auf jede Situation reagieren können."

Davon abgesehen können wir nur hoffen, dass dieses Szenario niemals eintritt. Wenn Sie eine Switch 2 zum aktuellen Preis kaufen möchten, haben Sie mehrere Monate Zeit, also nutzen Sie das.