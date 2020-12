Nintendo schließt 2020 morgen mit der allerletzten Indie World Show des Jahres ab

You're watching Werben

Die vollgepackten Game Awards in der vergangenen Woche waren nicht die letzten Gaming-Veranstaltung in diesem Jahr. Das japanische Unternehmen Nintendo hat heute Nachmittag angekündigt, dass sie morgen, am 15. Dezember, eine weitere Ausgabe ihres Videoformats "Indie World Show" ausstrahlen werden. Die Show beginnt um 18:00 Uhr deutscher Zeit und dauert ungefähr 15 Minuten, wird aber deutlich vollgepackter sein, als Geoff Keighleys Preisverleihung.

Der Publisher lässt viel Raum für Spekulationen zu gezeigten Themen und Spielen, was wir gerne nutzen wollen: Seit dem Wochenende warten die Fans von Hollow Knight: Silksong gespannt auf Neuigkeiten, Details zu Super Meat Boy Forever wären nach Bekanntgabe des Erscheinungsdatums angebracht und vielleicht hören wir ja mal wieder etwas von Axiom Verge 2? Worauf hofft ihr?