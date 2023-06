Nintendo schafft ein Zeitparadoxon, indem es Bowsers Alter enthüllt

HQ

Nintendo bestätigt oft Dinge über seine Charaktere, wie z. B. ihr Lieblingsessen, ihre Farbe und mehr. Selten geht das Unternehmen jedoch auf leicht problematische Details wie das Alter eines Charakters ein, aber jetzt hatten wir eine offizielle Enthüllung für das Alter von Bowser und Bowser Jr.

Laut Nintendo ist Bowser derzeit 34 Jahre alt, während Bowser Jr. 13 Jahre alt ist. Das scheint keinen Sinn zu ergeben, vor allem, wenn man bedenkt, wann Nintendo glaubt, dass diese Charaktere Geburtstag hatten. Zum Beispiel wurde Bowser angeblich am 5. Februar 1989 geboren, während Bowser Jr. am 3. März 2010 Geburtstag hat.

Bowsers erster Auftritt in einem Mario-Spiel geht jedoch davor zurück, da er in Super Mario Bros. zu sehen war, das 1985 herauskam. Auch Bowser Jr. wurde 2002 in Super Mario Sunshine eingeführt. Dies hat zu viel Verwirrung unter den Fans geführt, aber Nintendo scheint es nichts auszumachen, dass es keinen Sinn macht.

Fairerweise muss man sagen, dass Bowser und sein Sohn beide Bösewichte sind, dass sie vielleicht das Verbrechen des Betrugs begangen haben, um ihre Geburtsurkunden zu ändern, damit niemand jemals erfahren wird, wie alt sie wirklich sind. Oder, was wahrscheinlicher ist, Nintendo möchte einfach das Alter von Bowser und Bowser Jr. an einem festen Punkt halten, damit wir nicht zunehmend von Bowser Jr. enttäuscht werden, wenn er in seine 30er Jahre geht und immer noch ein Lätzchen trägt.

Danke, MarioBrothBlog.