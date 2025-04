Nintendo sagt, die Zölle seien "etwas, das wir angehen müssen"

HQ

Viele haben auf die Tatsache reagiert, dass Switch 2 ein Vermögen kosten wird, weit entfernt von den geldtaschenfreundlicheren Optionen, die Wii und Switch so beliebt gemacht haben. Dies hat viele zu der Annahme veranlasst, dass die neuen US-Zölle dazu beitragen.

In einem Interview mit Wired sagt der Chef von Nintendo of America, Doug Bowser, jedoch, dass dies nicht der Fall ist und die Zölle "nicht in die Preisgestaltung eingeflossen sind". Nichtsdestotrotz räumt Bowser im Interview ein, dass sie die Entwicklungen der letzten Tage gerade " aktiv bewerten" und fährt fort: "Es ist eine Herausforderung. Das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen."

Nintendo hat einen Großteil seiner Switch-Produktion von China nach Kambodscha und Vietnam verlagert - obwohl auch diese mit hohen Zöllen belegt wurden, und er sagt, dass sich die Situation geändert hat.

Am Freitag zog Nintendo die Vorbestellungen für Switch 2-Geräte aus den USA zurück, was möglicherweise bedeuten könnte, dass sie die Preise für Amerikaner erhöhen müssen. Sie denken jedoch nicht daran, den Start zu verschieben.