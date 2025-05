Nintendo sagt die Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 in weiten Teilen Südamerikas ab

HQ

Die Nintendo Switch 2 ist nur noch etwas mehr als einen Monat von ihrer offiziellen Veröffentlichung entfernt, und alle Analysten und frühen Marktschätzungen deuten darauf hin, dass es sich um die größte Markteinführung der Heimkonsole in der Geschichte handelt. In weiten Teilen der Welt wurden bereits Millionen von Konsolen vorbestellt, aber es gibt auch eine große Region, die keinen offiziellen Start haben wird: Lateinamerika.

Das costa-ricanische Medium Teletica berichtete, dass es von einem Treffen zwischen Nintendo-Führungskräften und Vertretern der wichtigsten kommerziellen Distributoren erfahren hat, bei dem festgestellt wurde, dass Nintendo Switch 2 (zumindest offiziell) am 5. Juni nicht in mehr als zwanzig Ländern in Mittelamerika und der Karibik eintreffen wird. Der Grund dafür liegt laut Nintendo im Fehlen eines regionalen Nintendo eShops für diese Länder, was für das Unternehmen ausschlaggebend war zu der Annahme, dass Mittelamerika und die Karibik einen Markt darstellen, der "zu klein" ist, um einen offiziellen Start zu rechtfertigen.

Zusätzlich zu diesen Informationen wird auch Argentinien (zumindest vorübergehend) die weltweite Veröffentlichung der Konsole verpassen, ebenso wie Ecuador, Uruguay und Paraguay.

Dies sind die Länder, in denen es keine offiziellen Verkäufe von Nintendo Switch 2, seinen Spielen oder Peripheriegeräten geben wird.



Antigua und Barbuda



Argentinien



Belize



Costa Rica



El Salvador



Guatemala



Honduras



Panama



Bahamas



Barbados



Dominica



Ecuador



Jamaika



Grenada



Guyana



Haiti



Montserrat



Nicaragua



Uruguay



Paraguay



St. Lucia



St. Kitts und Nevis



St. Vincent und die Grenadinen



Suriname



Trinidad und Tobago



In diesen Gebieten müssen Spieler, die Nintendos nächste Generation in die Hände bekommen wollen, dies über Sekundärmärkte tun und aus nahe gelegenen Gebieten (wie Mexiko, USA) importieren, einen zusätzlichen Aufpreis zahlen und mit Zöllen und Profiteuren konfrontiert werden.

Was denkst du über Nintendos Entscheidung in Lateinamerika?