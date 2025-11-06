Nintendo sagt, dass sie damit beginnen werden, "Entwicklungsfirmen zu erwerben"

HQ

Eine Zeit lang fühlte es sich so an, als gäbe es jeden Monat spektakuläre Übernahmen, hauptsächlich von Embracer und Microsoft, aber in den letzten Jahren hat sich die Lage an dieser Front deutlich beruhigt. Jetzt scheint jedoch ein anderes Unternehmen daran interessiert zu sein, ein wenig zu wachsen, nämlich Nintendo.

In Nintendos aktuellem Finanzbericht (Seite 54) erklärt CEO Shuntaro Furukawa, dass sie "Initiativen wie die Übernahme von Entwicklungsfirmen planen, um sie zu Tochtergesellschaften zu machen und unsere Entwicklungseinrichtungen zu erweitern, sowie den Bau des Corporate Headquarters Development Center, Gebäude Nr. 2". Das lässt wenig Spielraum für Interpretationen darüber, was sie bedeuten.

Die Notwendigkeit, die eigene Spielentwicklung zu verbessern, kann wahrscheinlich auf die Veröffentlichung von Switch 2 zurückgeführt werden. Solch leistungsstarke Hardware erfordert mehr Entwickler und mehr Zeit, und die Switch 2 verkauft sich unglaublich gut (schneller als jede andere Konsole zuvor) und natürlich braucht ein so großes Publikum Spiele.

Wir bezweifeln, dass dies bedeutet, dass Nintendo damit beginnen wird, namhafte Studios aufzusaugen, da sich das definitiv nicht nach ihrem Stil anfühlt. Aber es wird sicherlich weitere Akquisitionen geben. Hast du irgendwelche Vorschläge für einen Entwickler, der gut unter Nintendos Dach passen würde?