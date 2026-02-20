Nintendo registriert die Marke und das Logo "Nintendo Game Boy" in Brasilien

HQ

Wir wissen nicht genau, wofür es verwendet wird, aber aufmerksame Reddit-Nutzer haben gerade entdeckt, dass Nintendo in Brasilien sowohl die Marke als auch das Logo für "Nintendo GAME BOY" registriert hat. Wir wissen nicht genau, wofür das verwendet wird, aber es erscheint unwahrscheinlich, dass sie wieder eine dedizierte tragbare Konsole haben werden (die eine separate Spieleentwicklung erfordert), wenn die Switch und die Switch 2 ebenfalls portabel sind.

Zwei einigermaßen fundierte Vermutungen sind, dass es sich um ein Online-Gerät zum Spielen von Retro-Spielen mit Switch Online + Expansion Pack handelt, oder etwas Ähnliches wie der NES Classic Mini, aber für den Game Boy. So oder so werden wir die Antwort rechtzeitig erhalten, und während wir warten, können wir spekulieren, hoffen und darüber streiten, ob es ein faltbares Modell wie der Game Boy Advance SP oder eine traditionellere Version sein sollte.

Angesichts der unglaublichen Beliebtheit von Retro-Geräten derzeit ist es nicht überraschend, dass Nintendo auch ein Stück vom Kuchen haben möchte, während andere Unternehmen seit Jahren ein Vermögen machen, indem sie die Spielbarkeit von Nintendos tragbaren Formaten erleichtern.

Worum geht es hier und was wünschst du dir?