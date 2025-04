Nintendo rechtfertigt die umstrittenen Preise von Mario Kart World und Switch 2 Welcome Tour

HQ

Der Preis von Nintendo Switch 2 und seinen Spielen hat unter den Fans eine große Kontroverse ausgelöst, insbesondere bei zwei bestimmten Spielen: Mario Kart World und Nintendo Switch 2: Welcome Tour . Das erste wird das teuerste Spiel der Generation sein: 80 $/90 €/ 75 £ für eine physische Kopie (70 $/80 €/67 £ digital), teurer als Spiele von PS5 und Xbox Series X. Warum ist es so teuer?

Bill Trinen, Vice President of Product and Player Experience bei Nintendo of America, gab in einem Interview mit IGN den Klassiker "Wir schauen uns jedes Spiel individuell an und entscheiden". Und im Fall von Mario Kart World haben sie das Gefühl, dass dies mit der Erfahrung, die sie bieten, und dem Wert, den sie hat, der richtige Preis ist (es ist zehn Dollar/Euro billiger als zum Beispiel Donkey Kong Bananza).

"Dies ist ein Spiel, das so groß und so umfangreich ist, und Sie werden so viele kleine Dinge darin finden, die es zu entdecken gilt. Und es gibt noch einige andere Geheimnisse, von denen ich denke, dass die Leute, wenn sie das Spiel kaufen und spielen, feststellen werden, dass es wahrscheinlich das reichhaltigste Mario Kart-Erlebnis ist, das sie je hatten", was darauf hindeutet, dass es bei der Nintendo Direct am 17. April weitere Überraschungen über das Spiel geben wird.

Nintendo Switch 2: Welcome Tour kostet 9,99 $

In Bezug auf das umstrittene Nintendo Switch 2: Welcome Tour, das wie ein glorifiziertes Tutorial oder eine Website aussieht, die das Innenleben der Switch erklärt, und viele glauben, dass es mit der Konsole geliefert werden sollte, aber ein kostenpflichtiges Spiel sein wird, bestätigte Trinen, dass es im eShop 9,99 US-Dollar kosten wird (wahrscheinlich der gleiche Betrag in Euro und etwa 8 Pfund).

Trinen sagte, dass sie jedes Spiel nehmen und sagen: "Was ist der richtige Preis für den Wert dieser Unterhaltung?"". Und beschrieb Welcome Tour als ein "ziemlich robustes Stück Software mit vielen großartigen Details" und schlug vor, dass dies nicht jedermanns Sache ist, sondern eher ein Titel für "Leute, die besonders an der Technologie und den Spezifikationen des Systems und solchen Dingen interessiert sind (...), die mehr Informationen über das System wollen, anstatt unbedingt eine schnelle Einführung in alles, was es tut.

"Und aus diesem Grund und allein aufgrund der Menge an Sorgfalt und Arbeit, die das Team in die Sache gesteckt hat, wurde entschieden: 'Ja, das fühlt sich an, als wären 9,99 US-Dollar kein exorbitanter Preis. Es fühlt sich an wie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was man aus dem Produkt herausholt." "

"Ich denke, dass sich unser allgemeiner Ansatz insgesamt nur darauf konzentriert, was der Inhalt ist, was der Wert ist und was ein angemessener Preis ist, der darauf basiert", fügte er hinzu. Stimmen Sie zu?