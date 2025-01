Nintendo reagiert auf CES Nintendo Switch 2 Leaks

HQ

Obwohl Nintendo auf der CES nicht auf der Messe vertreten war, haben wir viele angebliche Details über die Nintendo Switch 2 gehört. Von einem offensichtlichen Logo bis hin zu angeblichen Joy-Con-Bildern sieht vieles davon echt aus, aber ohne Bestätigung von Nintendo halten wir unsere Salzstreuer draußen.

Im Gespräch mit The Sankei Shinbun gab Nintendo ein sehr kurzes Statement zu den angeblichen Enthüllungen ab und sagte, dass "die Bilder und Videos nicht offiziell sind".

Auch wenn dies wie eine sofortige Ablehnung dessen klingt, was wir bisher gesehen haben, scheint das Wort "offiziell" hier ziemlich wichtig zu sein. Nintendo hat uns nicht gesagt, dass die Bilder falsch oder gefälscht sind, sondern nur, dass sie nicht offiziell sind, was wir wissen, da sie nicht von Nintendo selbst stammen.

In Wirklichkeit hat dies also wenig darüber geklärt, ob diese Bilder legitim sind oder nicht. Wir müssen einfach abwarten, bis Nintendo für eine offizielle Enthüllung bereit ist, die jetzt nicht mehr allzu weit entfernt sein sollte, wenn man bedenkt, dass die Konsole noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.