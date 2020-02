Nintendo: "PS5 und Xbox Series X wirken sich nicht auf Switch-Verkäufe aus"

Die Nintendo Switch steht möglicherweise nicht in direkter Konkurrenz zu herkömmlichen Plattformen, wie Sonys Playstation 4 oder Microsofts Xbox One, letztlich sind all diese Systeme jedoch abhängig davon, was die Verbraucher Ende des Monats noch im Portemonnaie haben oder wie es allgemein mit dem Interesse der Konsumenten aussieht. In ein paar Monaten werden Sony und Microsoft mit ihren neuen Plattformen die nächste Konsolengeneration starten, aber Nintendo glaubt nicht, dass diese neuen Maschinen erhebliche Auswirkungen auf den Switch-Umsatz haben werden.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sagte vergangene Woche im Gespräch mit Investoren, dass er keine "signifikanten Auswirkungen" dieser Plattformen auf die absehbaren Erfolge von Nintendo sehe: "Wir werden die konkreten Zahlen für das nächste Geschäftsjahr in unserer Bekanntgabe für das nächste Geschäftsjahr erläutern, aber ich denke, dass sich das Umfeld sicherlich ändern wird, wenn neue Produkte von unseren Wettbewerbern auftauchen. Wir glauben jedoch nicht, dass sich die Geschäftsentwicklung von anderen Unternehmen erheblich auf unser Geschäft auswirken wird." Furukawa möchte die Switch Lite einsetzen, um im Schwung zu bleiben.