Nintendo-Präsident reagiert auf Bedenken über den Preis von Nintendo Switch 2

HQ

Es scheint in letzter Zeit einen stetigen Strom von Treffen zwischen dem Vorstand von Nintendo und den Aktionären zu geben. Nach einer neuen Konsultationsrunde hat der Präsident des Unternehmens, Shuntaro Furukawa, auf Fragen der Aktionäre geantwortet, darunter auch die Frage, ob der höhere Grundpreis für Switch 2 nicht ein Segment jüngerer Spieler davon abhalten wird, auf die neue Hardware zuzugreifen, die von Nintendo Everything übernommen wurde.

Furukawa antwortete, dass der Preis der Nintendo Switch 2 dem Spielerlebnis angemessen ist und dass die jüngeren Zuschauer, die es schwerer haben, auf das neue System zuzugreifen, andere Wege erkunden und "verschiedene Möglichkeiten für kleine Kinder schaffen, Nintendo-Charaktere und die Welt der Videospiele außerhalb der Konsolen zu erleben".

Das vollständige Transkript ihrer Antwort lautet wie folgt:

"Wir glauben, dass der Preis der Nintendo Switch 2 dem Spielerlebnis entspricht, das sie bietet, und das Wichtigste ist, ein spaßiges Unterhaltungserlebnis zu bieten, das den Kunden das Gefühl gibt, dass es sich lohnt. Um dies zu erreichen, haben wir eine Reihe von Funktionen in Nintendo Switch 2 integriert.

Es stimmt, dass Nintendo Switch 2 teurer ist als frühere Konsolen. Wir schaffen verschiedene Möglichkeiten für kleine Kinder, Nintendo-Charaktere und die Welt der Videospiele außerhalb von Konsolen zu erleben, aber eines der Ziele ist es, dass sie letztendlich auf ihnen spielen. Zu diesem Zeitpunkt achten wir sehr darauf, wie hoch der Preis der Konsole sein wird."

Was denkst du darüber und glaubst du, dass der höhere Preis dieses Modells dazu führen wird, dass die jüngeren Generationen nicht mehr so viel mit den Charakteren und Spielen des Unternehmens in Berührung kommen werden wie früher?