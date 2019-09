Nintendo präsentiert Vorteile der Switch Lite im neuen Mood-Trailer

In diesem Monat wird die Palette der Switch-Konsolen mit der Switch Lite erweitert. Die Edition ist ein gutes Stück leichter als ihr Gegenpart, verliert jedoch auch einige Funktionen (was sich wiederum im niedrigeren Preis niederschlägt). Die Lite ist für Handheld-Nutzer ausgerichtet, deshalb lässt sich die Konsole nicht an das Dock (und somit an den Fernseher) anschließen. Die Joy-Cons sind integriert und manche Steuerungsmodi werden aus diesem Grund nicht unterstützt. In einem neuen Video demonstriert Nintendo einige weitere Änderungen der Lite-Konsole. Ab dem 20. September ist die Konsole erhältlich, zum Preis von ungefähr 230 Euro.

