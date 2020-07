Nintendo plant für die Switch einen längeren Lebenszyklus als bei früheren Nintendo-Konsolen

In letzter Zeit kam es bei der Verfügbarkeit der Nintendo Switch wieder zu einer Reihe von Engpässen. Die Konsole verkauft sich in ihrem vierten Jahr schneller als Nintendo sie in entsprechender Auflage produzieren kann.

Eigentlich ist es üblich, dass es bei einer Nintendo-Konsole nicht länger als 5-6 Jahre dauert, bis sie durch einen Nachfolger ersetzt wird, doch im Fall der Switch scheinen Nintendos Planungen in eine andere Richtung zu gehen. So äußerte sich Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa kürzlich gegenüber Nintendos Großinvestoren und sprach über die Pläne, die Lebenszeit der Hybrid-Konsole zu verlängern.

"Unsere aktuelle Konsole ist mittlerweile im vierten Jahr, doch ihr Momentum steigt. Dafür sehen wir zwei Gründe. Zunächst ist da mit der Switch und der Switch Lite die Existenz von zwei verschiedenen Hardware-Konfigurationen. Dabei kann Nintendo all seine Entwicklungsressourcen auf eine Plattform konzentrieren, die Nintendo Switch. Wir wollen diese Vorteile maximieren und den Lebenszyklus der Nintendo Switch verlängern."

Es scheint, als habe die Switch noch so Einiges auf Lager, bevor es an der Zeit ist, sie in Rente zu schicken!

Mit freundlichem Dank an GamingBolt!