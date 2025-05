Nintendo plant, bis Ende des Jahres seinen vierten japanischen Store zu eröffnen

HQ

Nintendo hat Pläne bekannt gegeben, einen vierten Store in Japan zu eröffnen. Nach der Gründung und Eröffnung von Nintendo Tokio, Osaka und Kyoto steht als nächstes Fukuoka auf dem Programm, das bis Ende des Jahres seine Pforten öffnen will.

Wie in einer Pressemitteilung (nach der Übersetzung) bestätigt, gibt Nintendo an, dass der Store im Amu Plaza Hakata eröffnet wird und dass weitere Details in Bezug auf den Store zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden sollen, einschließlich des festen Eröffnungstages im Jahr 2025.

Erwarten Sie, dass der Laden eine Vielzahl von Merchandise-Artikeln und Nintendo-Artikeln verkauft, die die Fans ergattern können, ähnlich wie die Leute in San Francisco, nachdem der amerikanische Store diesen Monat seine Türen geöffnet hat.