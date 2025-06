Nintendo Pictures wird in Death Stranding 2: On the Beach genannt

HQ

Death Stranding 2: On the Beach erscheint morgen, aber einige Spieler haben bereits Zugriff auf Hideo Kojimas neuestes Epos im Early Access. Obwohl von niemandem erwartet wird, dass er das Spiel so früh beendet hat, fanden Rezensenten auf VGC, die sich den Abspann genau ansahen, etwas Interessantes: Nintendo arbeitete an dem Spiel!

Während das Spiel von Kojima Productions (einer unabhängigen Firma, obwohl das Spiel von Sony vertrieben wird) entwickelt wurde, ist Nintendo Pictures in den Credits des Spiels aufgeführt. Genauer gesagt Nintendo Pictures, ein CG-Animationsstudio mit Motion-Capture-Einrichtungen in Tokio.

Das ist nicht verwunderlich, denn das Unternehmen, das ursprünglich Dynamo Pictures hieß, war früher unabhängig, bevor Nintendo es im Jahr 2022 übernahm und in Nintendo Pictures umbenannte, um "visuelle Inhalte unter Verwendung von Nintendo-IP" zu entwickeln. Vor der Übernahme hatte Dynamo sowohl am ursprünglichen Death Stranding als auch an anderen Spielen von Drittanbietern wie Final Fantast XIII-2, Nier Replicant, Persona 5 oder Monster Hunter World gearbeitet und CG-Inhalte oder Motion Capture bereitgestellt. Viel früher hat Dynamo auch die CG-Zwischensequenzen in Metroid Other M für Wii und die Pikmin-Kurzfilme für Wii U und 3DS erstellt.

Nachdem Nintendo sie gekauft hatte, funktionierten sie nur in Spielen wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG und Another Code: Recollection. Es ist jedoch nicht unmöglich anzunehmen, dass Kojima bereits vor der Nintendo-Übernahme im Jahr 2022 mit ihnen für Death Stranding 2 zusammengearbeitet hat.