Nintendo patentiert ein Achievement-System für Switch

Als Microsoft die Xbox 360 auf den Markt brachte und Erfolge einführte, läuteten sie eine neue Ära ein. Die Gamer jagten den begehrten Punkten hinterher und zwangen Sony nach einigen Jahren, mit seinem Nachbau Trophies in der Mitte der Generation auf den Zug aufzuspringen. Seitdem hat Steam auch Achievements hinzugefügt, die heute auf praktisch allen wichtigen Plattformen Standard sind.

Außer... Nintendo. Wie wir wissen, gehen sie in der Regel ihren eigenen Weg, und erst mit Switch 2 haben sie einen Online-Modus integriert, der dem entspricht, was Microsoft seit zwei Jahrzehnten anbietet, und es ist immer noch komplizierter, neue Freunde hinzuzufügen, da Friend Codes (oder QR-Codes) verwendet werden. Sie haben sich überhaupt nicht für Achievements interessiert, außer an einzelnen Titeln wie Mario Kart World.

Aber vielleicht kommt der Wandel. GoNintendo berichtet, dass Nintendo Anfang des Monats ein Patent angemeldet hat, das verdächtig nach Achievements klingt, nämlich dass man bestimmte Aufgaben in verschiedenen Spielen erfüllen muss, um eine zentrale Belohnung zu erhalten. Anstatt nur Punkte zu erhalten, scheint Nintendo diese in digitale Boni wie Hintergrundbilder und Symbole aufteilen zu wollen, und Sie können die Punkte dann verwenden, um weitere Gegenstände zu kaufen.

Es scheint sich jedoch um ein System zu handeln, das nur für Switch Online Abonnenten verfügbar sein wird... vorausgesetzt, es wird überhaupt verwendet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Patente angemeldet, aber nie umgesetzt werden.

Was denkst du? Wäre es lustig, wenn Nintendo ein eigenes Achievement -System für die Switch -Familie einführen würde?