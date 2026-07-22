Nintendo offenbart, warum sie Splatoon Raiders statt Splatoon 4 gemacht haben

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Viele Menschen waren überrascht von der Ankündigung von Splatoon Raiders während der Nicht-E3 2025, die morgen erscheinen soll. Nach drei erfolgreichen Spielen der Serie erwarteten alle, dass noch mehr folgen würden, gingen aber davon aus, dass Nintendo an seinem erfolgreichen Mehrspieler-Konzept festhalten würde.

Warum hat es das also nicht gemacht, sondern stattdessen einen völlig anderen Weg mit einem Einzelspieler-orientierten Spiel eingeschlagen, das Koop unterstützt, bei dem der Mehrspielermodus nur einen kleinen Teil des Erlebnisses ausmacht? Nintendo hat nun einen neuen Teil seiner Ask the Developer-Reihe veröffentlicht, in dem Splatoon Raiders Produzent Seita Inoue erklärt, warum sie sich für ein Spin-off entschieden haben statt des erwarteten Splatoon 4:

"Seit dem Start der Serie sind wir seit über 11 Jahren mit voller Geschwindigkeit unterwegs und haben drei Titel entwickelt und aktualisiert. Wir fanden es interessant, etwas mit einem etwas anderen Spielansatz zu schaffen, bei dem man die Action wirklich selbst genießen kann. Splatoon dreht sich nicht nur um kompetitives Spiel; außerdem gibt es kooperativen Modi wie Salmon Run und einen Einzelspieler-Story-Modus."

Vor diesem Hintergrund wollten sie etwas Neues auf Basis dieses farbenfrohen Universums schaffen, aber er macht keinen Hehl daraus, dass Splatoon 4 unvermeidlich ist:

"Eine unserer Motivationen für die Entwicklung dieses Spiels war also unser Wunsch, einen neuen Einstieg in die Serie zu schaffen, indem wir diese nicht-kompetitiven Elemente nicht nur als sekundäres Feature, sondern als eigenständiges Spin-off veröffentlichen. Dennoch werden wir weiterhin kompetitives Gameplay weiterentwickeln. Deshalb haben wir dieses Spiel als Spin-off entwickelt und nicht als Splatoon 4."

Wir haben Splatoon Raiders bereits überprüft, und hier können Sie unsere Gedanken dazu lesen.