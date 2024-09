Nintendo of Europe erneuert seinen Vorstand nach Abschluss der Umstrukturierung

HQ

Seit mehr als einem Jahr durchläuft Nintendo einen internen Umstrukturierungsprozess in Europa, bei dem die Aktivitäten in Frankfurt, dem Hauptsitz von Nintendo of Europe, zentralisiert werden. In dieser Zeit wurden die Tochtergesellschaften Nintendo Niederlande, Nintendo Frankreich oder Nintendo Iberica (zu denen Spanien und Portugal gehörten) nach und nach mit Nintendo of Europe fusioniert, zuletzt Nintendo Iberica, das den Vorgang letzte Woche abgeschlossen hat.

Und um dieser neuen Ära des Unternehmens auf dem Kontinent gerecht zu werden, wurde ein neuer CEO ernannt. Der ehemalige Chief Financial Officer Luciano Pereña ist heute CEO, President und Chairman von Nintendo of Europe. Er tritt die Nachfolge von Stephen Bole an, der nach 35 Jahren bei Nintendo in den Ruhestand geht.

"Im Namen des gesamten Unternehmens spreche ich Stephan Bole meinen aufrichtigen Dank für seine hervorragende Führung und sein langjähriges Engagement für Nintendo aus", sagte der neue Präsident von Nintendo of Europe, Luciano Pereña. "Es ist eine Ehre, Nintendos Ziel fortzusetzen, ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zu zaubern. Ich bin überzeugt, dass diese vereinte europäische Managementgruppe und dieses Team es uns ermöglichen werden, auf dem Erbe unseres Unternehmens aufzubauen und einzigartige Erlebnisse zu bieten.

Nach Abschluss der Fusion wird die Nintendo of Europe SE (so der Name des neuen Unternehmens) alle ihre lokalen Niederlassungen offen halten, so dass wir das Unternehmen weiterhin in der Nähe haben werden, um uns weiterhin seine Spiele anbieten zu können.