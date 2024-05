Nintendo nimmt drei weitere Frauen in den Vorstand auf

HQ

Laut Nintendos jüngstem Jahresbericht steht das in Kyoto ansässige Unternehmen kurz davor, drei Frauen in sein Managementteam in hochrelevanten Positionen aufzunehmen. Unter ihnen ist Miyoko Demay, ehemalige Präsidentin von Tiffany & Co. in Japan. Eiko Osawa und Keiko Akashi, zwei Personen mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Steuern, werden ebenfalls Sitze im Vorstand haben. Demay wird vorgeschlagen, die Rolle des externen Direktors zu übernehmen, während die anderen Nominierten im Prüfungs- und Aufsichtsausschuss des Vorstands des Unternehmens sitzen werden. Diese Vorschläge werden Mitte Juni allen Aktionären zur Abstimmung vorgelegt.

Aus dem Dokument geht auch hervor, dass das erste Mal, dass eine Frau eine so hochkarätige Rolle im Unternehmen übernahm, im Jahr 2020 war, als Asa Shinkawa gewählt wurde. Damals feierten die Japaner 130 Jahre Geschichte und bis jetzt war keine andere weibliche Führungspersönlichkeit nominiert worden.

Auf der anderen Seite berichtete Axios im vergangenen Jahr, dass 4,2 % der Nintendo-Manager in der japanischen Zentrale Frauen sind. Auch diese Zahl ist seit 2021 nicht mehr gestiegen, kurz nachdem sie Frauen in ihre Spitzenränge aufgenommen hatten. Erschwerend kommt hinzu, dass die durchschnittliche Büroangestellte 72% des Gehalts von Männern erhält. Der japanische Hersteller verweist jedoch auf das Dienstalter als Hauptgrund dafür und sagt, dass die Mehrheit der Veteranen Männer sind und daher ein höheres Gehalt erhalten.

Angesichts dieser weiblichen Kandidatinnen und des klaren Interesses an der Entwicklung weiblicher Charaktere in Nintendos Spielen und Filmen sieht es so aus, als ob Nintendo die Kluft zwischen den Geschlechtern in Zukunft noch weiter verringern wird, da Princess Peach: Showtime! in nur neun Tagen ein Millionenseller wurde und auch auf die Enthüllung von Samus Arans nächstem Abenteuer in Metroid Prime 4 wartet.