Nintendo Music hat jetzt einen Timer, um es schlaffreundlicher zu machen

Wir sind natürlich daran gewöhnt, dass Nintendo nach und nach weitere Soundtracks zu seiner Nintendo Music App hinzufügt, aber jetzt wird über die Nintendo Today App angekündigt, dass es Zeit für ein neues Feature ist.

Obwohl es nichts Revolutionäres ist, ist es etwas, von dem wir glauben, dass es viele zu schätzen wissen werden, nämlich ein Timer. Da man Spielmusik in einer Schleife abspielen kann, um sie lange am Laufen zu halten, fällt es vielen Menschen schwer, zu gemütlichen Animal Crossing-Melodien oder der super bequemen Musik aus den Wii-Menüs einzuschlafen, weil sie einfach weitergeht und die Gefahr besteht, dass man mitten in der Nacht aufwacht.

Jetzt können Sie hier Abhilfe schaffen und mit gutem Gewissen schlafen gehen und den Super Mario Galaxy Song Gusty Garden Galaxy für eine bestimmte Zeit abspielen lassen, damit Sie morgens nicht mit der gleichen Musik aufwachen müssen.

