Nintendo Music fügt The Legend of Zelda: A Link to the Past Soundtrack hinzu

Nintendo Music hat seinem ständig wachsenden und immer vielseitigeren Katalog auf dem Streaming-Dienst einen neuen Soundtrack hinzugefügt. Und dieses Mal ist es einer der besten Soundtracks in der Geschichte von Nintendo, in Vergangenheit und Gegenwart: The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Dieses Album enthält Koji Kondos Originalmusik für das Spiel aus dem Jahr 1991 (oder 1992, außerhalb Japans) mit 31 Tracks und 46 Minuten Länge. Die Trackliste findet ihr unten:

The Legend of Zelda: A Link to the Past Soundtrack (SNES)



Titel-Thema

Eröffnungsthema

Spieler auswählen

Regnerische Nacht

Schloss Hyrule

Prinzessin Zelda, gerettet

Heiligtum

Lichtwelt

Dorf Kakariko

Kakariko Soldaten

Minispiele

Das Innere der Höhle

Haus der Wahrsagerin

Feenbrunnen

Lichtwelt-Dungeon

Boss-Thema

Boss besiegt

Hasen-Thema

Verlorene Wälder

Das Meisterschwert

Agahnims Thema

Warp-Effekt

Dunkle Welt

Dungeon der Dunklen Welt

Die Kristalle

Berge und Wälder der Dunklen Welt

Agahnim verwandelt sich in Ganon

Ganons Botschaft

Die Schlacht von Ganon

Triforce-Raum

Beendendes Thema



Denken Sie daran, dass Nintendo Music völlig kostenlos ist, wenn Sie Nintendo Switch Online-Abonnent sind, und dass Sie die App in den digitalen Shops auf Android- und iOS-Geräten finden können.