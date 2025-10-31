Nintendo Music feiert ein Jahr Retro-Freude

HQ

Es ist ein Jahr her, dass Nintendo Music veröffentlicht wurde, und die Bibliothek an Spielmusik ist in den letzten zwölf Monaten erheblich gewachsen. Von Klassikern bis hin zu obskureren Deep Cuts gibt es insgesamt 40 verschiedene Alben, darunter sowohl NES- als auch SNES-Spiele sowie viele neuere Sachen. Sicher, man hätte sich mehr wünschen können (wie man das immer tut), aber da es in Nintendo Switch Online zu einem überraschend günstigen Preis enthalten ist, kann man sich nur schwer beschweren.

Die App (ein Webplayer wäre auch schön...) wurde ebenfalls um viel zusätzlichen Schnickschnack erweitert: Die Nutzer können ihre eigenen Playlists erstellen, Musik herunterladen und sogar Vorschläge erhalten, je nachdem, welche Nintendo-Spiele sie gerade spielen. Kleinere Details wie die Möglichkeit, Soundtracks x-mal in Endlosschleife zu spielen, tragen ebenfalls zum Erlebnis bei.

Wir können nur hoffen, dass Nintendo das Tempo etwas anzieht und sein Musikangebot im kommenden Jahr noch weiter ausbaut. Schließlich fehlt vieles, was von uns nostalgischen Fans geschätzt würde.

Verwenden Sie Nintendo Music?