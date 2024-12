Nintendo Music erweitert seinen Katalog mit dem Soundtrack zu "The Legend of Zelda: Skyward Sword" weiter

HQ

Der Streaming-Musikdienst Nintendo Music fügt weiterhin neue Tracks und Soundtracks für Veröffentlichungen aus allen Epochen des Unternehmens hinzu, wobei einige der denkwürdigsten Tracks der Wii-Generation heute hinzugefügt werden.

Die Rede ist vom kompletten Soundtrack zu The Legend of Zelda: Skyward Sword. Der Ordner enthält nicht weniger als 186 Audiospuren, und unter ihnen können wir Ihnen bereits einige wie Phi's Theme oder Poem of the Goddess empfehlen, wie das Hauptthema des Spiels heißt.

Skyward Sword ist nur die neueste Ergänzung des vielfältigen Katalogs des neuen Dienstes, der auch Nintendo 64-Klassiker wie F-Zero X, Wave Race 64 und neuere Titel wie Splatoon 2 umfasst, die für Nintendo Switch veröffentlicht wurden.

Denken Sie daran, dass Nintendo Music völlig kostenlos ist, wenn Sie ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement haben.