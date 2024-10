Nintendo Music, eine Spotify-ähnliche Smartphone-App, jetzt auch für NSO-Abonnenten verfügbar

HQ

Nintendo hatte diese Woche eine weitere Überraschung: Nach der Ankündigung von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition hat das Unternehmen gerade einen neuen Vorteil nur für Nintendo Switch Online-Mitglieder angekündigt. Und wie Nintendo Alarmo ist es etwas, mit dem niemand gerechnet hat...

Nintendo Music ist ein Vorteil, der nur zahlenden Nintendo Switch Online-Mitgliedern vorbehalten ist, aber es ist weder ein Spiel noch ein Service für Nintendo Switch selbst. Stattdessen handelt es sich um eine Smartphone-App, mit der Sie Nintendo-Musik hören können.

In gewisser Weise hat Nintendo sein eigenes Spotify angekündigt. Das ist vielleicht nicht die Switch 2-Neuigkeit, die alle erwartet haben, aber es macht sehr viel Sinn, wenn man bedenkt, dass Nintendo die Rechte an über vier Jahrzehnten musikalischer Meisterwerke hat und sie bis jetzt nicht wirklich genutzt hat.

Die App, die ab heute für Android und Apple verfügbar ist, enthält viele Songs aus Nintendo-Spielen aus Vergangenheit und Gegenwart: Zelda Breath of the Wild, Pokémon Karmesin und Purpur, Super Mario Galaxy, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Splatoon 3, Pikmin 4... aber auch Klassiker wie Donkey Kong Country, Dr. Mario, Star Fox 64, Fire Emblem, Metroid Prime, Nintendogs...

Sie können Themen für ein bestimmtes Spiel anhören, sich einige vorgefertigte Wiedergabelisten anhören (basierend auf Charakteren, Bosskämpfen, Stimmungen...) oder Ihre eigenen erstellen. Sie können auch filtern, um Spoiler zu vermeiden, und Themen erweitern, um sie immer wieder anzuhören.

Nintendo Music wird in Zukunft Themen für weitere Spiele hinzufügen

Musik aus weiteren Spielen wird im Laufe der Zeit hinzugefügt (Spiele wie Super Mario 64, Zelda Skyward Sword und Wind Waker, F-Zero X oder Donkey Kong Country 2 werden zum Start nicht verfügbar sein).

Nintendo Music kann bereits für Android und Apple heruntergeladen werden, aber du musst ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement haben, um darauf zugreifen zu können. Und wie gesagt, es handelt sich nicht um einen Dienst für Nintendo Switch selbst, sondern nur für Smartphones.