Nintendo macht Schluss mit nackten Brüsten und erotischen Spielen

HQ

Nintendo scheint genug von all dem Müll geworden zu sein, der für die Switch in Japan verfügbar ist. Zumindest, wenn man Gamuzumi glaubt, einer der größten Entwickler von Erotikspielen für die Konsole, mit Titeln wie Fantasy Hentai Puzzle, Beauty Bounce und Inside Her. Die Nachricht kam ans Licht, als ihr neuester Titel Hot Tentacles Shoot aus Nintendos eShop abgelehnt wurde, zusammen mit einer Antwort von Nintendo, dass sie keine nackten Brüste mehr in Spielen auf der Switch zulassen. Ärgerlich für Gamuzumi natürlich, dessen Spiele viele dieser jetzt verbotenen Höflichkeiten enthalten, und das Unternehmen hatte folgendes zu sagen:

"Grundsätzlich könnten obszöne Inhalte der Marke schaden und gegen ihre Richtlinien verstoßen. Das bedeutet, dass jetzt alle Spiele mit Brüstennacktheit zensiert werden sollten und deshalb wurde unser Spiel (Hot Tentacles Shoot) von vornherein abgelehnt.""Auch unser kürzlich angekündigtes Spiel, Elves Christmas Hentai Puzzle, wurde aufgrund von Nacktheit abgelehnt. Das sind alle Informationen, die wir bisher haben, wir werden versuchen, die Spiele ohne Nacktheit erneut zur Genehmigung zu schicken und zu sehen, was sie sagen und den Thread bei Bedarf zu aktualisieren."

Der Markt für erotische Spiele auf Switch ist relativ groß und es gibt viele ähnliche Titel im eShop, von denen viele allein im letzten Jahr genehmigt wurden. Aber jetzt scheint es, dass das alles vorbei ist. Wenig überraschend vielleicht angesichts Nintendos Geschichte der Zensur und strengen Regeln darüber, was in Spielen auf ihren Konsolen sein kann und was nicht.

Was halten Sie davon, ist es gut, dass solche Inhalte unter Kontrolle gehalten werden oder sollten die Regeln weniger streng sein?