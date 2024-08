Nintendo legt Datum für die Schließung des Animal Crossing: Pocket Camp Servers fest

HQ

Der Boom von Handytiteln als soziales Phänomen im Westen wird oft auf den Sommer zurückgeführt, in dem Pokémon GO in unser Leben trat. Im Zuge dieses Titels fügte Nintendo jedoch weitere Franchises zu seinem wachsenden Markt für mobile Spiele hinzu, und als es um soziale Simulationen ging, war das Franchise der Wahl klar: Animal Crossing.

Animal Crossing: Pocket Camp wurde im November 2017 kostenlos veröffentlicht (im Oktober, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt in Australien lebten) und sein Charme verbreitete sich schnell über die Grenzen hinweg und verzauberte Spieler auf der ganzen Welt. Aber wie so oft auf dem schnelllebigen Markt sind auch Handyspiele sehr volatil und teuer in der Wartung, daher hat Nintendo die Entscheidung getroffen, ein Enddatum auf Animal Crossing: Pocket Camp zu setzen. Es wird 27. November 2024 sein, nur 7 Jahre nach seiner Ankunft.

Der Verkauf von Leaf-Tickets wird eingestellt und zu gegebener Zeit können Sie eine finanzielle Rückerstattung für sie beantragen (vorausgesetzt, sie wurden mit japanischen Yen gekauft).

Aber das wird nicht wirklich das Ende von Animal Crossing: Pocket Camp sein, denn Nintendo wird später eine kostenpflichtige Version mit Offline-Spiel und ohne Mikrotransaktionen veröffentlichen, sodass Sie Ihr Spiel behalten können, wenn Sie möchten. Eine brillante Idee, die Tom Nook würdig ist, wenn Sie mich fragen.

