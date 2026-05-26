Nintendo lässt die strengen Anforderungen für den Kauf eines Switch 2 in Japan fallen

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Es ist schon lange extrem schwierig, in Japan an eine Switch 2 zu kommen. Die Konsole ist weltweit aus den Regalen verschwunden, aber die Nachfrage ist in ihrem Heimatland Japan regelrecht explodiert.

Um Scalper einzudämmen, hatte der My Nintendo Store eine Einschränkung eingeführt, die mindestens 50 Stunden Spielzeit auf einem Nintendo-Konto verlangte, um ein Gerät zu kaufen. Nach der angekündigten Preiserhöhung der Switch, die im September in Kraft tritt, und der Tatsache, dass wir uns nun dem Jubiläum der Konsole nähern, hat der in Kyoto ansässige Gigant beschlossen, die Anforderungen für japanische Spieler zu lockern.

Daher ist es gestern endlich möglich, eine Konsole zu bestellen, selbst wenn man erst ein paar Stunden Nintendo-Spiele gespielt hat – oder vielleicht gar keine. Dennoch bestehen einige Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass man nur eines der beiden derzeit verfügbaren Switch-2-Modelle kaufen kann.