Nintendo kündigt zwei neue Titel für den Nintendo 64-Katalog bei NSO an... Und es gibt Gerüchte über vier weitere...

Nintendo hat dieses Weihnachten eine nostalgische Überraschung für Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Nutzer in Form von zwei neuen Ergänzungen im Katalog der verfügbaren Nintendo-64-Klassiker, darunter Rayman 2: The Great Escape und Tonic Trouble, die am 17. Dezember zur Sammlung stoßen.

Rayman 2 war eines der meistgefragten Titel von Spielern für den Abo-Service, daher wird die Nachricht sicher viele erfreuen... und bringt den Rest ebenfalls auf einen interessanten Weg.

Wir sagen das, weil vor ein paar Monaten auf Reddit ein Nutzer eine Reihe verschwommener, unveröffentlichter Titel für den Nintendo 64-Katalog entdeckt hat. Sie waren im Hintergrund, verschwommen hinter der Speisekarte, aber die Community entdeckte, dass es Donkey Kong 64, Forsaken 64, Super Smash Bros., Glover und Rayman 2: The Great Escape waren. Keines dieser Ereignisse wurde bestätigt, was das angebliche "Leck" von Spielen bestätigte, bis heute. Daher (und nehmen Sie das mit äußerster Vorsicht) könnte es einen sehr kleinen Hoffnungsschimmer geben, wenn Donkey Kong 64, Super Smash Bros., Glover und Forsaken 64 ebenfalls in naher Zukunft zu NSO erscheinen, vielleicht sogar in den ersten Monaten des Jahres 2026.

Wirst du dieses Weihnachten Tonic Trouble oder Rayman 2: The Great Escape auf den Nintendo Switch-Familienkonsolen spielen?