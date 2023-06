Nintendo kündigt Super Mario Bros. Wonder an

Nintendo hat mit Super Mario Bros. Wonder einen neuen 2D-Sidescrolling-Plattformer angekündigt, der am 20. Oktober 2023 erscheinen soll.

Dieses Spiel bringt eine Reihe neuer Funktionen mit sich, und die meisten von ihnen sind ziemlich seltsam. Wir können Objekte mit einer neuen Blume zum Leben erwecken, mit Pflanzen sprechen und uns in einen Elefanten verwandeln.

Auf der weniger seltsamen Seite der Dinge ist Daisy diesmal ein spielbarer Charakter, was eine großartige Ergänzung der Charakterliste darstellen sollte. Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr Super Mario Bros. Wonder am 20. Oktober spielen werdet.