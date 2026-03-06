Nintendo kündigt seine Verkäufe am 10. März an.

HQ

Der 10. März ist der 'Mario-Tag', und Nintendo feiert, indem es neue Rabatte auf ausgewählte Spiele der Nintendo Switch und der Nintendo Switch mit Mario ankündigt. Diese Rabatte sind bis zum 15. März verfügbar, und obwohl sie keine großen Rabatte sind, könnte es die perfekte Gelegenheit sein, eines dieser Spiele zu kaufen, die nie im Angebot sind.

Hier sind die im Angebot stehenden Titel und ihre Preise:



Super Mario Party Jamboree (Nintendo Switch) £33,29/€39,99



Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo Switch 2) £50,28/€59,98



Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo Switch) £33,29/€39,99



Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch) £33,29/€39,99



Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch) £33,29/€39,99



Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo Switch) £33,29/€39,99



Super Mario RPG (Nintendo Switch) £33,29/€39,99



Wirst du irgendeinen der Angebote nutzen, um ein Mario-Spiel zu kaufen?