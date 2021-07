Nintendo kündigt neues Switch-Modell OLED an

Schon seit einer Weile kursieren Gerüchte, laut denen Nintendo an einem Switch-Upgrade arbeitet. Seit eben ist dieses Gerücht ein Fakt: Das neue Modell ist mit einem Sieben-Zoll-OLED-Bildschirm ausgestattet und verfügt über eine 720p-Auflösung. Ein breiter verstellbarer Aufsteller soll für mehr Flexibilität sorgen, wenn Ihr die Konsole nicht in der Hand haltet. Die OLED-Variante verfügt über 64 GB Speicherplatz und kann mit einer kompatiblen microSD-Card erweitert werden. Ebenfalls versprochen werden zwei USB-Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss und ein neuer LAN-Anschluss.

Die "neue Switch" soll am 8. Oktober erscheinen. Der Preis der deutschen Variante wurde noch nicht angekündigt, die US-Version wird 350 US-Dollar kosten, was in diesem Moment 313,50 Euro entspricht. Ein offizielles Video findet Ihr unterhalb dieser News. Alle weiteren Details könnt Ihr auf der deutschen Nintendo-Seite nachlesen.