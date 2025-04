Nintendo kündigt neue amiibo-Figuren für Zelda an... und Street Fighter 6

HQ

Nintendo hat während der Nintendo Switch 2 eine neue Reihe von amiibo-Figuren angekündigt... Aber wahrscheinlich nicht für die Spiele, die man erwarten würde. Es ist klar, dass Mario Kart World und Donkey Kong Bananza die wichtigsten Spiele für die neue Konsole sind. Für amiibo-Sammler sind die Spiele, auf die sie sich jedoch freuen können, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment... und Street Fighter 6.

Für die neuen Hyrule Warriors, einen neuen Ableger von Koei Tecmo, wird Nintendo vier neue Figuren für die vier Charaktere aus Tears of the Kingdom veröffentlichen: Tulin, Yunobo, Sidon und Riju, die am 5. Juni erscheinen werden, am selben Tag, an dem die Konsole erscheint, obwohl das Spiel erst im nächsten Winter erscheint.

Ein fünftes amiibo wird später für Minerus Konstrukt veröffentlicht.

Street Fighter 6, das am 5. Juni erscheint, wird auch mit drei neuen amiibo-Figuren kommen... und 22 amiibo-Karten. Die Figuren sind Luke, Kimberly und Jamie, und die 22 amiibo-Karten zeigen alle Charaktere aus Jahr 1 des Spiels.

Sie helfen dir, das Outfit und die Tasteneinstellungen deines Charakters anzupassen und auf den amiibo-Figuren/Karten zu speichern und sie sofort ins Spiel zu laden. Sogar Smash Bros.-Figuren für Ryu und Ken funktionieren auf die gleiche Weise. Und sie bieten Ihnen auch exklusive Spielinhalte.