Nintendo kündigt kleine Indie-Präsentation für den 11. August an

Über Twitter hat Nintendo am Nachmittag den Termin einer voraufgezeichneten Videopräsentation enthüllt, die morgen Abend ausgestrahlt wird. Die nächste Ausgabe der "Indie World" am 11. August, um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo statt. Die 20-minütige Show werde sich laut Nintendo ausschließlich mit Spielen befassen, die von unabhängigen Teams oder Einzelpersonen entwickelt werden und schon in Kürze auf der Nintendo Switch erscheinen sollen. Wir denken da zum Beispiel an Axiom Verge 2, aber das ist nur eine Vermutung.