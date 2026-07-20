Nintendo kündigt einen großen Plüsch-Donkey Kong an, der genauso viel kostet wie eine Switch-2-Konsole

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Nintendo gilt oft als gut darin, einen Aufpreis für seine Produkte zu verlangen, und viele ziehen Parallelen zu Apple. Wie dem auch sei, wir können nur zu dem Schluss kommen, dass ihr neuestes Produkt definitiv nicht für jeden geeignet ist, auch nicht für alle, die kein Top-Führungsgehalt verdienen.

Sie bringen am 12. November einen ziemlich großen (H76.5 × W70 × D136 cm) plüschigen Donkey Kong über den Nintendo Store heraus, und du kannst ihn jetzt vorbestellen... für £395,99 / €469,99 – genau derselbe Preis, den der gleiche Laden für eine Switch 2-Konsole verlangt. Nintendo sagt, es gibt eine Grenze von einer pro Person, aber wir bezweifeln, dass viele Menschen bereit sind, ihren Urlaub abzusagen, ihr Auto zu verkaufen, ihr Haus zu beleihen und eine Niere auf eBay anzubieten, nur um zwei zu kaufen.

Wenn du unbedingt eins haben musst, kannst du dein Plüschtier hier vorbestellen; Der Rest von uns kann diesen unbestreitbar charmanten kleinen Kerl auf den Bildern vorerst einfach bewundern.