Nintendo kündigt ein neues The Legend of Zelda-Spiel auf der Switch 2 Direct an

Wenn man bedenkt, dass wir vor ein paar Jahren nur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und letztes Jahr The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erhalten haben, schien es unwahrscheinlich, dass ein brandneues Zelda-Spiel auf der Nintendo Switch 2 Direct Show erscheinen würde. Aber das haben wir trotzdem bekommen!

Zumindest in gewisser Weise... Hyrule Warriors: Age of Imprisonment wurde für Nintendo Switch 2 angekündigt und bestätigt. Das musuo-Spiel wird als Prequel zu Tears of the Kingdom dienen, indem es eine Geschichte bietet, die in dieses gefeierte Abenteuer führt.

Da es auf Switch 2 kommen wird, besteht die Hoffnung, dass das Spiel eine deutlich verbesserte Leistung bietet, die es dem chaotischen Gameplay und der Grafik ermöglicht, zu gedeihen.

Es gab kein Datum für die Ankunft von Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, aber uns wurde gesagt, dass es diesen Winter auf die Plattform kommen wird.