Nintendo kündigt Alarmo an, einen interaktiven Wecker, der Nintendo-Sounds und -Musik abspielt

Nintendo hat ein neues Stück Hardware angekündigt! Aber nicht ganz die Switch 2-Neuigkeiten, die die Leute erwartet hatten: Es heißt Nintendo Sound Cloud: Alarmo, ein interaktiver Wecker, der Ihre Bewegungen beim Aufwachen erkennt und Musik und Soundeffekte entsprechend abspielt.

Die Uhr wird Charaktere, Geräusche und Musik aus fünf Spielen enthalten: Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Ring Fit Adventure. Inhalte aus weiteren Spielen werden in Zukunft als kostenlose Updates für das Gerät verfügbar sein, darunter Mario Kart 8: Deluxe und Animal Crossing: New Horizons.

Jedes Spiel bietet bis zu sieben Szenen, die eine Kombination aus Musik und Soundeffekten sind, die als Wecker dienen, damit Sie aufwachen. Wenn du deinen Körper beim Aufwachen bewegst, spielt die Uhr Geräusche ab, als würde man Münzen bekommen. Wenn die Uhr erkennt, dass Sie bereits oben sind, spielt sie eine kleine Siegesfanfare. Wenn Sie etwas faul sind, erhöht der Weckerton seine Intensität, bis Sie Ihren Tag beginnen.

Alarmo verfügt über einen 2,8-Zoll-LCD-Bildschirm und einen großen Knopf auf der Oberseite. Es hat auch andere Verwendungszwecke: Es spielt zu jeder vollen Stunde Nintendo-Umgebungsmusik und nachts schläfrige Klänge ab, damit Sie sich entspannen können (ein bisschen wie die Pokémon Sleep-App) und zeichnet Aufzeichnungen über Ihre Schlafmuster auf.

Für eine begrenzte Zeit ist die Nintendo Sound Clock Alarmo im US-amerikanischen Nintendo Store zum Preis von 99,99 $ und nur für zahlende Nintendo Switch Online-Benutzer erhältlich, bevor sie an einem unbestimmten Datum für die breite Öffentlichkeit verfügbar gemacht wird. Auch für Europa wurde noch kein Datum oder Preis bekannt gegeben.

Wenn es sich ein bisschen seltsam anfühlt, vergessen wir nicht, dass Nintendo früher seltsame Spielzeuge und Vorrichtungen hergestellt hat, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, bevor es Videospiele machte, wie das kürzlich eröffnete Nintendo Museum erzählte. Ein ausführliches Interview mit den Geräteherstellern wurde auf der Nintendo-Website veröffentlicht.

Einer der Entwickler ist Yosuke Tamori, der zuvor an Splatoon und Nintendo Labo gearbeitet hat, und erzählte, wie es dazu kam: "Eines unserer internen Projekte war die Erforschung der Bewegungssensortechnologie. Da dieser Sensor die Privatsphäre wahrt, da er keine Kamera verwendet, hatten wir eine Idee, wie er sich sehr gut für den Einsatz im Schlafzimmer eignen könnte, also beschlossen wir, ein neues Projekt zu starten, um zu sehen, was wir damit machen können."