Nintendo könnte Samus Aran in Fortnite zulassen

Es gab viele berühmte Gastauftritte in Fortnite, aber wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ist niemand von Nintendo da, obwohl die Fans um einen Samus Aran-Skin betteln.

Aber Nintendo hat so etwas bisher blockiert, obwohl sie es eigentlich in Betracht ziehen würden, es zuzulassen - mit einer ganz bestimmten Gegenklage. Dies enthüllte Donald Mustard, Chief Creative Officer von Epic Games, in einem Interview mit Game File, in dem er sagte:

"Sie haben sich wirklich daran aufgehängt, dass ihre Charaktere auf Plattformen auftauchten, die nicht ihre Plattformen waren. Sie wären begeistert, Nintendo-Charaktere in Fortnite zu haben, aber nur, wenn es auf ihrer Plattform ist."

Das war natürlich völlig undenkbar für Epic, dessen Fortnite so überhaupt nicht funktioniert, etwas, das sowohl Microsoft als auch Sony akzeptierten, als sie Master Chief und Kratos letztes Jahr im Spiel herumspielen ließen. Mustard fährt fort:

"Für mich und für ganz Epic sagen wir: 'Das ist ein absolutes Muss. Wir wollen sicherstellen, dass Fortnite das gleiche Erlebnis bietet, egal auf welchem Bildschirm oder Gerät Sie spielen." "

