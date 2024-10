Nintendo ist gezwungen, den Verkauf einiger Souvenirs aus dem Nintendo Museum einzuschränken, die jetzt online weiterverkauft werden

HQ

Das Nintendo Museum öffnete diese Woche seine Pforten für die Öffentlichkeit, nach den exklusiven Besuchen der Presse Ende September. Von diesen frühen Vorschauen an war das Einzige, was bei Nintendo-Fans am meisten hängen blieb, die exklusive Merchandising-Linie: Produkte, die nur im Museum in Kyoto verkauft wurden und wahrscheinlich nirgendwo anders verkauft werden.

Zu den begehrtesten Gegenständen gehören komisch große Kissen in Form des Nintendo 64 oder der Wii-Controller. Der offizielle Preis für diese Kissen beträgt 11.000 Yen, was 56,84 GBP / 68,12 EUR entspricht, aber wie VGC festgestellt hat, versuchen einige Wiederverkäufer, diese Kissen für über 164 GBP / 195 EUR auf dem Gebrauchtmarkt Mercari zu verkaufen.

Andere der gefragtesten Gegenstände sind Stifte und Schlüsselanhänger, die nach dem Vorbild anderer Nintendo-Konsolen geformt sind, darunter Game Boy Advance, GameCube, Wii U oder sogar die Speisekarte für das Restaurant des Museums.

Infolgedessen hat Nintendo angekündigt, dass bestimmte Gegenstände die Mengen begrenzen werden, die an jeden Kunden verkauft werden können.

Jeder Kunde kann nur bis zu einem der vier Arten von Kissen (Famicom, SNES, Nintendo 64 und Wii) sowie nur eines pro Person in der Schlüsselbund-Sammlung des Spiels oder den Hanafuda-Kartendecks kaufen.

Es ist bedauerlich, dass Nintendo diese Maßnahmen ergreifen muss. Hoffentlich wird diese Einschränkung nach einiger Zeit verschwinden, wenn sich die Neuheit des Museums zeigt, aber die Exklusivität und Seltenheit dieser Artikel, die nicht offiziell online verkauft werden, sowie die ungeduldige Ungeduld der Nintendo-Fans könnten diese Artikel für die kommenden Jahre heiß machen.