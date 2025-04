Nintendo ist bei der Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 möglicherweise nicht auf die Nachfrage auf seinen Servern vorbereitet

HQ

Die Kontroverse über Nintendos neue Richtung zur Beibehaltung des physischen Formats eskalierte heute Morgen, als bestätigt wurde, dass viele der bereits in der Launch-Direct der Konsole angekündigten Titel von Drittanbietern, die in einer Box verkauft werden, einen Download-Code enthalten werden und dass viele andere Spielschlüssel-Cartridges sein werden.

Aber es gibt noch eine weitere wichtige Nuance, die man daraus mitnehmen kann, und das ist, ob Nintendo an diesem Tag, an dem Millionen von Konsolen (über 2,2 Millionen Vorbestellungen allein in Japan und auf Nintendos offizieller Vorbestellungsseite) gleichzeitig Spiele herunterladen, auf diese Überlastung vorbereitet ist?

Angesichts der Tatsache, dass viele der Titel einen vollständigen oder teilweisen Download ihrer Daten erfordern (allein Mario Kart World, das im Konsolen-Bundle enthalten ist, erfordert bereits 24 GB Download) und die Nachfrage nach der neuen Hardware die Erwartungen übertrifft, ist es am besten, sich zu gedulden. Analyst Daniel Ahmad ist der Meinung, dass sich das japanische Unternehmen auch um die Stabilität seiner Systeme kümmern und die Nachfrage nach seiner kommenden Hardware befriedigen sollte.

