Nintendo interessiert sich für einen Zelda-Film

Nachdem der Super Mario Bros.-Film von Illumination zu einem der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten wurde, ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass Nintendo mehr filmische Unternehmungen befürwortet. Und nach Informationen zu urteilen, die Produzent Eiji Aonuma in einem wunderbar transparenten Interview mit Polygon geteilt hat, könnte das Zelda-Franchise sehr wohl das nächste große Filmprojekt sein, wenn alles gut geht.

"Ich muss sagen, ich bin interessiert. Sicher, aber leider interessiere ich mich nicht nur für etwas, das etwas bewirkt. Vielleicht ist hier die Stimme der Fans wichtig."

Wenn man bedenkt, wie unglaublich gut Tears of the Kingdom von Fans und Kritikern gleichermaßen aufgenommen wurde, ist es definitiv in Nintendos Interesse, auf die Popularität des Spiels zu reagieren. Und wäre es nicht großartig, wenn Zelda, Link und Ganon einen Film sehen würden, der der Spieleserie würdig wäre und die Erinnerung an die animierte Katastrophe der späten 80er Jahre wegschrubben könnte?

Was würdest du bevorzugen, eine Fortsetzung des Super Mario Bros.-Films, einen Zelda-Film oder etwas ganz anderes (und wenn ja, was würdest du gerne sehen)?