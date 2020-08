Nintendo Indie World Showcase: Diese Spiele erscheinen noch heute auf eurer Hybridkonsole

You're watching Werben

Am Abend wurde die neue Ausgabe des Nintendo-Formats „Indie World Showcase" aufgeführt, in der diverse Third-Party-Entwickler Neuigkeiten ihrer aktuellen Projekte speziell für die Switch vorbereitet haben. Die wichtigsten Eckpunkte haben wir bereits besprochen:

Natürlich gibt es noch viele weitere Überraschungen, die wir euch hier im Überblick anbieten. Wir beginnen mit all den Titeln, die heute auf der Nintendo Switch erscheinen werden.

Spiritfarer - Die kleine Aufbausimulation über das Thema Sterben steht ab sofort auf Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One zur Verfügung. Ihr könnt unsere Kritik zum Spiel hier lesen.

Takeshi and Hiroshi - In diesem kleinen Spiel übernehmen wir die Rolle eines jungen Game-Designers, der für seinen kranken Bruder ein Spiel entwickelt. Wir sollen die Erfahrung Spannung halten, aber nicht zu schwer gestalten, um die emotionale Bindung der beiden Geschwister in dieser intensiven Phase zu vertiefen.

Raji: An Ancient Epic - Das Action-Adventure aus der Iso-Perspektive wird heute auf PC und Nintendo Switch erscheinen (der Titel wird später auch auf anderen Konsolen erscheinen). Nodding Head Games haben viel geopfert, um dieses Spiel zu realisieren, das die Hindukultur vor fantastischer Kulisse inszeniert. Wir bekämpfen einen gemeinen Dämonenherrscher mit einer Titelheldin, die wie Farah aus der Prince-of-Persia-Serie an Wänden rennt und sich zu wehren weiß.

A Short Hike - Das niedliche Vogelabenteuer erscheint heute auf der Switch. Es geht im Spiel darum, einen Berg zu erklimmen, um einen gemütlichen Spaziergang abzuschließen. Der Titel wird später auf anderen Konsolen-Plattformen veröffentlicht.

Manifold Garden - William Chyr wird sein Perspektiv-Puzzle im Laufe des Abends für Switch, PS4 und Xbox One veröffentlichen.

Evergate - Der 2D-Puzzle-Plattformer erinnert auf dem ersten Blick an Ori, stellt die Geschichte jedoch etwas zurück.

Ebenfalls heute erhältlich: Zwei Demo-Versionen zu einem bunten Abenteuer namens Hypnospace Outlaw (erscheint am 27. August) und dem Multiplayer-Chaos von Unrailed. Den Titel aus der Schweiz haben wir uns vor einer Weile bereits angeschaut, weil Daedalic Entertainment als Pubilsher verantwortlich ist. Am 23. September wird der Overcooked-Konkurrent auf der Switch Eisenbahnen bauen.